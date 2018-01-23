Продление спецобязательств по продаже газа населению и ТКЭ может привести к потере "Нафтогазом" 200 млрд грн

Продление специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по регулируемой цене до апреля 2021 года может привести к потере НАК "Нафтогаз Украины" и, соответственно, государством 200 млрд грн, считает глава компании Андрей Коболев.

"Сейчас рождается проект нового постановления, сейчас будет приниматься решение продолжать или не продолжать (практику с PSO – ИФ). Говоря языком цифр, продолжение этого решения будет означать, что за 2018, 2019, 2020, 2021 годы – четыре года – мы потеряем еще 200 млрд грн", – сказал он в эфире "5 канала" во вторник вечером.

А.Коболев убежден, что необходимо уйти от продления специальных обязательств, в рамках которых газсбытам продается природный газ для его перепродажи по льготной цене и без надлежащего контроля за его расходованием.

"Есть ли смысл поддерживать этот механизм? Если поделить период, за который существуют спецобязательства, мы приблизительно выходим на цифру 50 млрд грн в год (потери НАК – ИФ). За эти деньги поддерживать неэффективную систему мне кажется неправильным. Эти деньги можно направить на энергоэффективность, на улучшение качества услуг, на субсидии и другие социальные выплаты", – пояснил глава НАК.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укргазвыдобування" обратились к Кабинету министров с требованием компенсировать потери в размере 111 млрд грн за поставки газа в рамках выполнения возложенных на компании специальных обязательств. Право компаний требовать от правительства определения источников финансирования и порядка компенсации за выполнение компании спецобязательств подтверждено в судебном порядке.

"Текущая схема возложенных спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних двух лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем более чем в 110 млрд грн. За эти средства государство могло бы провести масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, сделать условия жизни граждан комфортнее, счета меньше, а услуги качественными", – отметил глава "Нафтогаза" А.Коболев.

По расчетам НАК, с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года "Нафтогаз" поставил контрагентам 40,7 млрд куб. м газа в рамках PSO. Согласно законодательству, группа имеет право на получение компенсации своих экономически обоснованных затрат, уменьшенных на полученные в процессе выполнения PSO доходы, и с учетом допустимого уровня прибыли. В частности, компенсация УГВ оценивается в 74,8 млрд грн, недополученная прибыль – в 12,1 млрд грн, а сомнительная задолженность за поставленный газ навязанным Кабмином компаниям перед НАК на сегодня составляет 24,1 млрд грн.

В НАК также напоминают об уже выявленных правоохранительными органами махинациях с поставляемым на льготных условиях населению газом. "Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями. В Украине есть достаточные объемы газа и достаточно поставщиков газа. Мы неоднократно предлагали правительству внедрить механизм рыночного ценообразования и свободной конкуренции за каждого потребителя, а доходы от этого рынка направлять на увеличение добычи и энергомодернизацию", – отмечает А.Коболев.

При этом региональные газоснабжающие предприятия (газсбыты) за год увеличили задолженность за поставленный перед НАК "Нафтогаз Украины" природный газ более чем вдвое –с 9 млрд 906,3 млн грн до 20 млрд 360,6 млн грн.

В "Региональной газовой компании" (РГК), которая управляет большинством газсбытов, оценили на 1 января 2018 года общий долг в рамках поставки газа по PSO в 19,9 млрд грн, из которых 14,4 млрд грн приходится на бюджетную задолженность по финансированию субсидий.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.