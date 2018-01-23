Экономика

18:02 23.01.2018

Порошенко подписал закон о мониторинге госзакупок

Порошенко подписал закон о мониторинге госзакупок

 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законы об осуществлении мониторинга закупок, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Закон позволяет органам государственного финансового контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля над публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере", - указано в сообщении.

Президент отметил, что подписанные им изменения в закон о госзакупках внедряют автоматический риск-менеджмент в проводимых закупках.

"В онлайне будет работать система рисковых индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится дурить ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях высчитать тех, кто хочет обойти систему", - сказал П.Порошенко.

При этом глава государства отметил, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив "десятки миллиардов бюджетных средств".

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