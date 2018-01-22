Экономика

18:55 22.01.2018

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на жилмассив Виноградарь на 6,3 млрд грн

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на жилмассив Виноградарь на 6,3 млрд грн

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Согласно объявлению в системе Prozorro, планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства).

Документы на участие в тендере принимаются до 19 февраля 2018 года. Начало аукциона – в 13:16 7 марта.

Сумма тендерного обеспечения, как и минимальный шаг цены, составляет 31,6 млн грн. В планах – выполнить работы за полтора года.

По итогам 2017 года услугами "Киевского метрополитена" воспользовалось 498,4 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рост украинских компаний начал формировать дефицит офисов в Киеве

UPG уходит со столичного рынка

Не менее 300 км дорог планируют отремонтировать власти Киева в этом году

Кличко: Киев работает над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций

Метро Киева в 2017 году перевезло почти 500 млн пассажиров

"Укрзализныця" отменила тендеры на закупку 2 тыс. полувагонов в 2018г

Киев намерен выделить свыше 100 млн грн на реконструкцию теплосетей

Госэкоинспекция проводит внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ

Проект горбюджета столицы-2018 представлен на рассмотрение Киевскому горсовету – КГГА

Украина подписала с ЕБРР и ЕИБ гарантийные соглашения о привлечении EUR320 млн на метро Харькова

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены правительства США отложили вылет на форум в Давос из-за ситуации с бюджетом

"Захиднадрасервис" хочет заключить СРП для добычи на 6 площадях Западной Украины

НБУ передал до $1 млрд резервов в управление Всемирному банку

Киев намерен возобновить членство во Всемирный туристической организации

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

"Укрэнерго" заказало у "Запорожтрансформатора" оборудование на 330,8 млн грн

Основатели проката авто RACE запустили в Киеве сервис каршеринга GetmanCar

Евросоюз составляет всемирный список контрафакта и пиратства

ГФС требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени за невозврат валютной выручки

"Укртрансгаз" будет сотрудничать с французской Powernext для развития биржевой торговли газом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА