Экономика

18:37 22.01.2018

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка (Киев) в результате доведения финучреждения до банкротства более чем в 24,5 млрд грн, сообщается на веб-сайте Фонда.

"Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд грн, или треть балансовой стоимости – 94,27 млрд грн, тогда как обязательства банка, в соответствии с реестром акцептированных требований кредиторов, – 53,77 млрд грн", - указано в сообщении.

По данным ФГВФЛ, несоответствие активов Дельта Банка их реальной стоимости обусловлено злоупотреблениями акционеров и топ-менеджмента. В частности, уполномоченное лицо Фонда гарантирования выявило факты, которые могут свидетельствовать о мошенничестве бывших акционеров и топ-менеджеров с целью получения рефинансирования.

"Установлено, что в обеспечение рефинансирования передавался один и тот же кредитный портфель, хотя в каждом из соответствующих соглашений утверждалось, что этот залог свободен от обременений. Кроме того, искажались сведения о качественных характеристиках этого залога: скрывались просрочки, указывались неверные сроки погашения", - отмечается в сообщении.

Таким образом, часть кредитов рефинансирования, выданных под залог такого кредитного портфеля, фактически была необеспеченной. Сумма убытков от такой деятельности для государства и НБУ оценивается более чем в 900 млн грн.

Фонд также выявил факты систематической фальсификации в банке документов и отчетности.

"При формировании владельцем существенного участия уставного капитала Дельта Банка использовались средства, полученные в результате проведения операций с использованием сфальсифицированных SWIFT-сообщений (фиктивные средства). Помимо этого, уставный капитал банка увеличивался за счет проведения циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам", - утверждает ФГВФЛ.

Другие случаи фальсификации SWIFT-сообщений и операций с фиктивными средствами выявлены при осуществлении расчетов, кассовых операций, в результате которых фиктивные безналичные средства обменивались на реальные наличные средства, а также при осуществлении скрытого кредитования отдельных контрагентов, в том числе нерезидентов. Такие операции кредитования проводились с нарушением валютного законодательства, без уплаты процентов за пользование денежными средствами, а в некоторых случаях - без намерения возвращения реальных денежных средств.

Фонд также отмечает систематическое искажение банком данных бухгалтерского учета и пруденциальной отчетности.

"Нормативы рассчитывались на основании ложных данных учета, которые учитывали фактически несуществующие средства, не отражали обременение реальных средств банка на корреспондентских счетах в иностранных банках и т. п. Это привело к системному и длительному сокрытию ненадлежащего финансового положения банка, к безосновательному привлечению кредитов рефинансирования", - сообщил ФГВФЛ.

Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года.

Фонд также выявил, что должностные лица Дельта Банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, получали кредитные средства с карточек клиентов без их ведома и согласия. В результате были выведены средства на сумму около 4,5 млрд грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Общая сумма обязательств банка перед физическим лицам на 1 апреля 2015 года составляла 28,97 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – 18,18 млрд грн.

Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

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