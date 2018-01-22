Основатели проката авто RACE запустили в Киеве сервис каршеринга GetmanCar

Сервис GetmanCar, позволяющий пользоваться услугой каршеринга, с 9 января 2018 года начал работу в Киеве, в дальнейшем намерен развиваться в Украине.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" основатель и CEO сервиса Тарас Гетманский, занимающий аналогичные должности в работающем на украинском рынке почти 12 лет сервисе проката авто RACE.

По его словам, в Киеве для каршеринга уже задействовано 100 авто. Среди них в основном автомобили марки Ravon R2, а также Skoda Fabia.

Говоря о росте парка, Т.Гетманский отметил, что его объем покажет рынок.

"Киеву нужно около 3-4 тыс. авто в каршеринге для всего города", - прогнозирует он.

Относительно развития сервиса в Украине, изучается, в частности, возможность выхода на рынки городов, где уже присутствует сервис классического проката RACE, - Днепр, Львов, Запорожье, Винница, Харьков, др.

По словам Т.Гетманского, чтобы стать пользователем сервиса в Киеве, необходимо скачать соответствующее мобильное приложение, зарегистрироваться, приложить копии документов, подписать электронный договор и получить подтверждение.

Для пользования необходимо выбрать на карте авто, забронировать его, выбрать тип аренды (поминутная, почасовая, посуточная) и начать пользование. Все условия работы с сервисом доступны к обзору на веб-сайте.

Стандартные тарифы -поминутный, почасовой, посуточный. Например, при почасовом тарифе бронирование авто бесплатное, аренда - 59 грн/час, оплата пробега - 4,99 грн/км, ожидание бесплатное (включено в цену часового абонемента).

Оплата проката включает: аренду автомобиля, топливо, страховки КАСКО и ОСАГО, резину шин автомобиля в соответствии с сезоном, бесплатную муниципальную парковку в пределах города, налоги и сборы. Франшиза по договору КАСКО при наличии вины арендатора или обоюдной вины в происшествии – 20 тыс. грн. Имеется также тариф без франшизы, когда водитель просто регистрирует происшествие в полиции, сообщает в службу поддержки GetmanCar и ничего не теряет.

Кроме того, для пользователей действует промо-код, который они могут получить у любого человека, зарегистрированного в сервисе или на рекламных площадках. Промо-код дает право на бесплатные поездки. Тот, кто поделился промо-кодом, также премируется аналогичной суммой.

Каршеринг (англ. carsharing) - вид пользования автомобилем для краткосрочных поездок, когда пользователь может начинать и заканчивать аренду в пределах разрешенной зоны (например, Киев) в любой точке. Основное отличие каршеринга от классического проката - топливо, паркинг, которые включены в цену; краткосрочная аренда - от одной минуты; аренда без менеджеров и офисов; доступность авто в телефоне.

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