Экономика

17:59 22.01.2018

Основатели проката авто RACE запустили в Киеве сервис каршеринга GetmanCar

Основатели проката авто RACE запустили в Киеве сервис каршеринга GetmanCar

 Сервис GetmanCar, позволяющий пользоваться услугой каршеринга, с 9 января 2018 года начал работу в Киеве, в дальнейшем намерен развиваться в Украине.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" основатель и CEO сервиса Тарас Гетманский, занимающий аналогичные должности в работающем на украинском рынке почти 12 лет сервисе проката авто RACE.

По его словам, в Киеве для каршеринга уже задействовано 100 авто. Среди них в основном автомобили марки Ravon R2, а также Skoda Fabia.

Говоря о росте парка, Т.Гетманский отметил, что его объем покажет рынок.

"Киеву нужно около 3-4 тыс. авто в каршеринге для всего города", - прогнозирует он.

Относительно развития сервиса в Украине, изучается, в частности, возможность выхода на рынки городов, где уже присутствует сервис классического проката RACE, - Днепр, Львов, Запорожье, Винница, Харьков, др.

По словам Т.Гетманского, чтобы стать пользователем сервиса в Киеве, необходимо скачать соответствующее мобильное приложение, зарегистрироваться, приложить копии документов, подписать электронный договор и получить подтверждение.

Для пользования необходимо выбрать на карте авто, забронировать его, выбрать тип аренды (поминутная, почасовая, посуточная) и начать пользование. Все условия работы с сервисом доступны к обзору на веб-сайте.

Стандартные тарифы -поминутный, почасовой, посуточный. Например, при почасовом тарифе бронирование авто бесплатное, аренда - 59 грн/час, оплата пробега - 4,99 грн/км, ожидание бесплатное (включено в цену часового абонемента).

Оплата проката включает: аренду автомобиля, топливо, страховки КАСКО и ОСАГО, резину шин автомобиля в соответствии с сезоном, бесплатную муниципальную парковку в пределах города, налоги и сборы. Франшиза по договору КАСКО при наличии вины арендатора или обоюдной вины в происшествии – 20 тыс. грн. Имеется также тариф без франшизы, когда водитель просто регистрирует происшествие в полиции, сообщает в службу поддержки GetmanCar и ничего не теряет.

Кроме того, для пользователей действует промо-код, который они могут получить у любого человека, зарегистрированного в сервисе или на рекламных площадках. Промо-код дает право на бесплатные поездки. Тот, кто поделился промо-кодом, также премируется аналогичной суммой.

Каршеринг (англ. carsharing) - вид пользования автомобилем для краткосрочных поездок, когда пользователь может начинать и заканчивать аренду в пределах разрешенной зоны (например, Киев) в любой точке. Основное отличие каршеринга от классического проката - топливо, паркинг, которые включены в цену; краткосрочная аренда - от одной минуты; аренда без менеджеров и офисов; доступность авто в телефоне.

bigmir)net  хиты 69774 хосты 33948

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В начале года на региональных рынках металлопродукции преобладает повышательный тренд

Продажи автомобилей в США в 2017 году снизились впервые за 8 лет

Рынок новых легковых авто в Украине в 2017г вырос на 24,5%

Гройсман выступает за законную регистрацию ввозимых в страну автомобилей

Кабмин предлагает регистрировать в Украине временно ввезенные авто с "родными" номерными знаками

Почти 236,6 тыс. авто с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно

Первичный рынок б/у легковых авто в Украине за 10 мес. замедлил рост до 4,5 раза

Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году

Waymo впервые протестировала полностью автономные автомобили на городских улицах

Расход топлива новых автомобилей в Европе на 42% превышает заявленные показатели

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены правительства США отложили вылет на форум в Давос из-за ситуации с бюджетом

"Захиднадрасервис" хочет заключить СРП для добычи на 6 площадях Западной Украины

НБУ передал до $1 млрд резервов в управление Всемирному банку

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на жилмассив Виноградарь на 6,3 млрд грн

Киев намерен возобновить членство во Всемирный туристической организации

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

"Укрэнерго" заказало у "Запорожтрансформатора" оборудование на 330,8 млн грн

Евросоюз составляет всемирный список контрафакта и пиратства

ГФС требует от "Росавы" уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени за невозврат валютной выручки

"Укртрансгаз" будет сотрудничать с французской Powernext для развития биржевой торговли газом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА