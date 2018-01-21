Экономика

19:30 21.01.2018

Падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и выплатам за границу

Падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и выплатам за границу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжению выплат за границу.

"Было падение, он (курс гривны - ИФ) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал премьер в эфире телеканала ICTV в понедельник.

По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - сказал В.Гройсман.

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