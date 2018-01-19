Экономика

20:33 19.01.2018

Глава группы советников по поддержке реформ в Украине заявляет о необходимости привлечения прямых зарубежных инвестиций в страну

Одним из важнейших приоритетов проведения реформ в Украине должно быть привлечение прямых зарубежных инвестиций, поскольку их объем недостаточен для обеспечения потенциального экономического роста в размере 6-7% валового внутреннего продукта в год, заявляет глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош.

"Один из самых важных приоритетов должен быть – привести больше прямых зарубежные инвестиций… Сегодня, например, прямые инвестиции, как доля в валовом продукте в Украине – около 15%. Но чтобы иметь такой рост (6-7% в год) – это не теория, это опыт других стран – надо, чтобы инвестиций было около 25% ВВП", - сказал И.Миклош в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

Он отметил, что в 2017 году прямые инвестиции в Украину составили $2 млрд. "Это для украинской экономики очень мало… Есть три основные источники инвестиций – это публичные финансы… кредиты… и самый важный источник инвестиций – это прямые зарубежные инвестиции. Но это связано с верховенством права, это связано с приватизацией", - отметил И.Миклош.

По его словам, в 2017 году экономический рост в Украине был чуть менее 2,5% ВВП в год, "В этом году мы уже ожидаем 3,5. Значит, какое-то возростание есть. Но этого недостаточно: я думаю, что у Украины есть потенциал иметь экономический рост около 6%, может быть 7", - отметил И.Миклош.

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