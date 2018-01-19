Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" обнародован на сайте министерства.

В частности, предлагается отнести обязательство установления конечных бенефициаров к элементам финансового мониторинга для большинства финучреждений и представителей регулированных профессий, к которым относятся нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Согласно сообщению Минфина, законопроект также предусматривает введение новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров, народных депутатов, членов их семей, обязав их предоставлять необходимую документацию об их финансовом и имущественном состоянии.

В то же время проект закона расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению, указывает обнародованная пояснительная записка к законопроекту.

Среди других нововведений также упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей, говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект устанавливает обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.