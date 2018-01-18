Экономика

20:25 18.01.2018

Формирование состава набсовета "Укроборонпрома" может быть завершено в ближайшее время

Формирование состава набсовета "Укроборонпрома" может быть завершено в ближайшее время

Формирование состава наблюдательного совета (НС) госконцерна "Укроборонпром" может быть завершено уже в ближайшее время, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в четверг источник в оборонном секторе.

"С высокой степенью вероятности можно предположить, что процесс обновления состава Набсовета "Укроборонпрома" получил, наконец, новую динамику. Сегодняшнее назначение главой государства в состав НС ректора НТТУ "КПИ" Михаила Згуровского, заполнившего президентскую квоту в составе НС, позволит обеспечить необходимую легитимность решениям высшего органа управления госконцерна и ускорить процесс реформирования "Укроборонпрома", - отметил собеседник агентства, уточнив: "На сегодняшний день действующий состав НС насчитывает трех из пяти членов, предусмотренных уставом. Две вакансии, которые должны быть назначены по квоте правительства, пока еще не заполнены".

"Очевидно, что продвижение сформированной в сотрудничестве с антикоррупционными структурами и западными партнерами программы реформирования "Укроборонпрома", выступающей одним из ключевых звеньев оборонной реформы, требует скорейшего завершения формирования обновленного состава НС "Укроборонпрома". Это понимают и в Киеве, и на Западе", - заметил источник.

"В этой связи, можно предположить, что мы будем иметь полный состав Набсовета "Укроборонпрома" уже в ближайшее время: по завершении консультаций относительного возможности участия в его работе представителей западного военного истеблишмента с международным военным и управленческим опытом, и рассматривавшихся в качестве вероятных кандидатур на эти вакансии", - добавил собеседник агентства.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. Согласно уставу госконцерна, его высшим органом управления является набсовет в составе пяти членов с полномочиями сроком на пять лет, трое из которых назначаются президентом, двое – уполномоченным органом управления (Министерство экономического развития и торговли - ИФ).

Действующий состав набсовета концерном не озвучивается. В ноябре 2016 года президент своим указом вывел из состава НС "Укроборонпрома" возглавлявшего НС главу парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского. Нардеп заявил, что подал главе государства прошение об отставке с этой должности во избежание спекуляций "о конфликте интересов".

По данным из открытых источников, с 2014 года и по настоящее время в состав НС "Укроборонпрома" входят глава Госслужбы Финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, а также экс-главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько.

В четверг указом президента №8/2018 от 18 января в состав НС был назначен ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского" Михаил Згуровский.

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