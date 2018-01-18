Dragon Capital может купить бизнес-центр в центре Киева

Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) обратилась к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) за разрешением на покупку ООО "Ирпинь-Будпроект-Плюс" (Киев), владеющему бизнес-центром класса "А" в Печерском районе столицы.

Согласно сообщению АМКУ, Dragon Capital планирует приобрести долю в уставном капитале предприятия, обеспечивающую превышение 50% голосов в органах управления.

Как сообщалось, Киевсовет в 2011 году продал "Ирпинь-Будпроект-Плюс" участок 0,08 га по ул.Большой Васильковской (бывшая Красноармейская) за 3,4 млн грн для строительства офисного комплекса.

По информации на сайтах агентств недвижимости, данный бизнес-центр выставлялся недавно на продажу по цене $27 млн. Согласно объявлению, офисный центр включает 9-этажное здание общей площадью 10,6 тыс. кв. м и арендной — 7,9 тыс. кв. м, а также двухуровневый паркинг на 54 машиноместа.

ООО "Ирпинь-Будпроект-Плюс" зарегистрировано в 2007 году. Собственниками предприятия, согласно госреестру, являются кипрская Akkeron Management Limited и британская Golden Bond Limited и Evis LTD (Белиз), а конечными бенефициарами указаны Ангелос Пафитис, Михаил Постоловский и Дмитрий Еринов.

Согласно балансу, к концу 2016 года его основные средства составляли 92,45 млн грн, суммарные активы – 106,64 млн грн.

Уставный капитал "Ирпинь-Будпроект-Плюс" в 2016 году вырос с 0,05 млн грн до 144,05 млн грн, в том же году были погашены краткосрочные кредиты банков на 46 млн грн, а в целом текущие обязательства сократились со 101,89 млн грн до 0,24 млн грн.

Данные за 2017 год пока отсутствуют.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

В конце 2017 года он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Драгон Капитал" совместно с ко-инвесторами, среди которых - Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн инвестиций.

"В pipeline у нас около 10 сделок", – сказал он, уточнив что окончательная сумма будет зависеть от реализации одной-двух крупных сделок с ко-инвесторами на сумму до $150 млн.

Т.Фиала отметил, что в 2017 году оценивает объем инвестиций "Драгон Капитал" в Украине в $100-150 млн. По его словам, в последнее время компания является наиболее активным заявителем в Антимонопольный комитет на согласование сделок.

По словам гендиректора инвесткомпании, сейчас цены на активы в Украине наиболее дешевые со времен 2000-2004 гг., поскольку инвесторы высоко оценивают риски страны и не готовы платить больше. "На Западе нам пришлось бы платить (за подобные активы - ИФ) втрое дороже", – сказал Т.Фиала.