Украина в 2017г сократила выпуск кокса на 18%, агломерата и окатышей - на 10%

Украинские горно-металлургические предприятия в 2017 году сократили производство кокса, согласно оперативным данным, на 18% по сравнению с 2016 годом - до 10,4 млн тонн.

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" по итогам балансового совещания, производство железорудного концентрата (с учетом работы в январе-феврале 2017 года мощностей, расположенных на НКТ) за указанный период упало на 3% - до 60,498 млн тонн, окатышей - на 10%, до 20,114 млн тонн, агломерата - также на 10%, до 30,889 млн тонн.

Кроме того, по уточненным данным, метпредприятия в 2017 году произвели 21,334 млн тонн стали (88% к 2016 году), 18,441 млн тонн проката (86%) и 20,075 млн тонн чугуна (85%).

В декабре произведено 1,87 млн тонн чугуна (103% относительно ноября-2017), 1,88 млн тонн стали (100,4%), 1,7 млн тонн проката (107%). Некоторого повышения производства стали и проката в декабре-2017 по сравнению с предыдущим месяцем удалось достичь, в первую очередь, благодаря стабильной работе ММК им. Ильича и ПАО "Запорожсталь", отмечает "Укрметаллургпром".

По состоянию на 16 января 2018 года из основных мощностей в эксплуатации находится: 21 из 28 доменных печей (68%), восемь из девяти мартеновский печей (89%), 15 конвертеров из 21 (71%), шесть электропечей из 15 (47%) и 14 машин непрерывного литья заготовки из 14 (100%).

В феврале планируется произвести порядка 1,8 млн тонн чугуна, 1,8 млн тонн стали и 1,6 млн тонн проката.

Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в декабре-2017 составило: железорудным сырьем - 2,5 млн тонн (на уровне ноября-2017), углями - 1,3 млн тонн (116% относительно ноября-2017), коксом - 0,86 млн тонн (99%). При этом доля импортируемых углей составила 79% (1030 тыс. тонн из 1300 тыс. тонн), импортируемого кокса – на уровне 10,5% (90 тыс. тонн из 860 тыс. тонн).

Экспорт железорудного сырья в декабре-2017 составил 3,1 млн тонн.

В 2017 году на металлургические и коксохимические предприятия поставлено (с учетом деятельности в январе-феврале-2017 мощностей на НКТ): 26,6 млн тонн железорудного сырья (93% от аналогичного периода 2016 года), 14,3 млн тонн углей (80%), 9,5 млн тонн кокса (79%). При этом доля импортируемых углей составила 76%, импортируемого кокса – на уровне 9,7%.

Экспорт железорудного сырья в минувшем году составил 37,7 млн тонн.

В декабре ломосборочные организации заготовили 357 тыс. тонн металлолома (112% от уровня ноября-2017), из которых на отечественные металлургические комбинаты (с учетом деятельности в январе-феврале-2017 мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 305 тыс. тонн (113%), экспортировано 52 тыс. тонн (108%). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составил 104%.

В целом в 2017 году из заготовленных 3,79 млн тонн (108% от аналогичного периода 2016 года) украинским потребителям (с учетом деятельности в январе-феврале-2017 мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 3,3 млн тонн (102%), экспортировано 486 тыс. тонн (175%). Степень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе составила 91%.