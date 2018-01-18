МВФ ожидает коррекцию законопроекта об Антикоррупционном суде и пенсионной реформы

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе, сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс.

"Письмо, которое мы направили властям, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы (EFF – ИФ) и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти примут во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

При этом Д.Райс отметил, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Помимо этого, добавил он, Фонд рассчитывает на внесение некоторых изменений в пенсионную реформу.

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством – ИФ) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему. Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил Д.Райс.