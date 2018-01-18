Экономика

17:43 18.01.2018

"Газпром" начал строительство приемного терминала "Турецкого потока"

"Газпром" начал строительство приемного терминала "Турецкого потока"

South Stream Transport (SST, проектная компания "Турецкого потока", 100-процентная "дочка" "Газпрома") начала строительства в Турции приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении компании.

С началом этих работ проект морского газопровода реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море, отмечает компания. Все необходимые разрешения для начала работ получены.

В сентябре 2017 года с компанией Petrofac был подписан контракт на строительство приемного терминала. Petrofac в настоящее время осуществляет мобилизацию. В качестве основного субподрядчика была привлечена компания Tekfen, один из лидеров на строительном рынке Турции.

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На первом этапе будут осуществляться работы по подготовке строительной площадки рядом с населенным пунктом Кыйыкей в регионе Фракия. В соответствии с законодательством Турции компания South Stream Transport получила требуемые разрешения и заплатила необходимые пошлины.

SST сообщает также, что работы на береговом участке в России рядом с городом Анапа находятся в завершающей стадии. Окончание строительства этих технологических объектов планируется в 2018 году. Трубоукладочное судно Pioneering Spirit компании Allseas продолжает строительство двух морских ниток. Первая нитка укладывается в направлении турецкого берега.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток длиной 930 км и диаметром 81 см. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд куб. м в год. "Турецкий поток" станет первым морским газопроводом этого диаметра в мире, уложенным на глубине до 2200 метров. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. В соответствии с графиком первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

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