Лагард и Порошенко могут обсудить в Давосе прогресс Украины в выполнении EFF

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко обсудят в Давосе прогресс страны в выполнении программы EFF, предполагает пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

"Да, они планируют встречу в Давосе. О чем будет разговор - это предмет их договоренности. Я допускаю, что они будут обсуждать ход и перспективы реформ в Украине, в частности, те из них, которые позволят завершить очередной пересмотр программы (EFF – ИФ)", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.