Экономика

17:12 18.01.2018

Еврокомиссия одобрила слияние Qualcomm и NXP Semiconductors за $38 млрд

Еврокомиссия одобрила слияние Qualcomm и NXP Semiconductors за $38 млрд

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор в ЕС, одобрила сделку по приобретению американской Qualcomm Inc. нидерландского конкурента NXP Semiconductors за $38 млрд.

Таким образом, ЕК завершила углубленную проверку сделки, после которой на рынке образуется крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных устройств и для автомобилей.

Сумма сделки с учетом долга NXP составит $47 млрд, что станет рекордом в сфере производства полупроводников. Руководство Qualcomm рассчитывает, что синергия от слияния с NXP превысит $500 млн в год. Выручка объединенной компании может превысить $30 млрд.

Qualcomm была основана в 1985 году, ее продукция главным образом используется в мобильных устройствах.

NXP ранее была подразделением голландской Royal Philips Electronics NV, крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники и ведущего производителя световой техники в мире. Она стала отдельной компанией в 2006 году, IPO состоялось в 2010 году. Компания работает в 25 странах и поставляет решения на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых и стандартных полупроводниковых компонентов.

Акции NXP снижаются в цене на 1%, бумаги Qualcomm подешевели на 0,2%.

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