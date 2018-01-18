FAW-Volkswagen намерен вывести на рынок 9 новых моделей автомобилей в 2018 г.

Китайско-германское предприятие FAW-Volkswagen планирует выпустить в 2018 году на рынок девять новых моделей автомобилей для реализации поставленной цели по продаже 2,1 млн машин.

В их число войдут Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen, сообщила компания.

FAW-Volkswagen также намерена запустить производство электромобилей и других автомобилей на новых источниках энергии в этом году и к 2020 году представить 10 моделей подобных машин, сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что в 2018 году автопроизводитель введет в строй пять заводов на территории КНР. Компания стремится увеличить годовое производство до 3 млн автомобилей к 2020 году.

По итогам 2017 года продажи FAW-Volkswagen увеличились на 5% и достигли рекордных 2 млн автомобилей.

В целом продажи Volkswagen в прошлом году также обновили исторический максимум. Германский автопроизводитель вместе с двумя совместными предприятиями - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen - поставил на рынки материкового Китая и Гонокнга около 3,18 млн автомобилей, что на 5,9% превысило показатель 2016 года.

По словам исполнительного директора компании по производству легковых автомобилей Volkswagen China Штефана Волленстайна, в этом году компания планирует пополнить линейку внедорожников четырьмя новыми моделями, чтобы удовлетворить устойчивый спрос на китайском рынке, а к 2020 году - представить десять новых моделей внедорожников.

Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе и выпускает машины 12 брендов, включая Audi, Skoda, Lamborghini и Bentley, которые поставляются в 150 стран и регионов мира.

Созданное в 1991 году предприятие FAW-Volkswagen в основном производит автомобили марок Audi и Volkswagen на территории Китая.