"ВТБ Банк" продает право требования по кредиту с залогом в виде Дружковского фарфорового завода

ПАО "ВТБ Банк" продает право требования по ипотечному кредиту, привлеченному в 2011 году под залог имущества Дружковского фарфорового завода, сообщается в системе "Сетам".

Редукцион запланирован на 22-26 января, стартовая цена лота – 151,137 млн грн, минимально допустимая цена – 94,549 млн грн.

В залоге находится комплекс завода по изготовлению фарфоровой посуды, транспорт, оборудование и товары предприятия.

Дружковский фарфоровый завод – единственное крупное работающее предприятие данного профиля в Украине. В 2013 году на предприятии был запущен новый цех по производству ресторанной посуды.

Украинские СМИ связывают Дружковский фарфоровый завод с совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олегом Мкртчаном. Вместе с тем, согласно данным госреестра, владельцами завода на сегодня являются Сергей Лаптев, Сергей Удовенко и кипрская компания "Кристалла Аргиридоу".