Число банковских отделений в Украине в 2017г сократилось на 8%

Количество отделений банков в Украине за 2017 год сократилось на 8% по сравнению с началом года - до 9489 отделений, говорится в статистических данных, обнародованных Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно данным НБУ, общая тенденция к снижению количества отделений сохраняется с 2012 года.

Темпы сокращения банковских отделений в 2017 году немного замедлились: если за 2017 год было закрыто 8% существующих отделений (827 подразделений), то за 2016 год — 13,1% подразделений (1555 филиалов).

По информации НБУ, Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 3205 отделениями, а ПриватБанк занимает второе место, имея 2243 отделения. За 2017 год Ощадбанк закрыл 443 отделения, тогда как ПриватБанк открыл 1.

Большие сети подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 503 отделения и Укрсиббанк – 325 отделений.

По итогам года наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк — на 84, до 187 отделений (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 32 – до 231), Акцент-Банк — на 17, до 211 отделений, Укргазбанк — на 12, до 243 подразделений.

По прогнозам представителя Украины в МВФ, экс-зампреда НБУ Владислава Рашкована, опубликованным на его блоге в издании "Новое время", в 2018 году ощутимым будет доминирование государственных банков, доля которых в Украине выросла с 8% в 2008 году до 56% в 2017 году. Кроме того, по его мнению, под угрозой остаются малые банки, которые убедили НБУ отстрочить увеличение уставного капитала до 300 млн грн на июль 2020 года. В.Рашкован отметил, что 40 из 82 банков не дотягивают до этого норматива.

"Количество банков к концу 2018 года будет не больше 70-75 против 82 сейчас. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся", — прогнозирует эксперт.

Экс-зампред НБУ также отметил, что доля крупнейших 20 банков в 2018 году останется на уровне 92-93% активов: доля иностранных и государственных банков будет и дальше расти, а локальных и российских – снижаться.

Согласно статистическим данным НБУ (с 2008 года), больше всего банковских подразделений в стране было в январе 2009 года – 22974 отделения. С того времени их число сократилось в 2,4 раза.

По данным Нацбанка, из 222 зарегистрированных в Украине действующими являются 82 банки, из них 72 имеют хотя бы одно открытое отделение.