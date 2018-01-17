Экономика

19:53 17.01.2018

ЕБРР предоставит "Нибулону" до $50 млн кредита

ЕБРР предоставит "Нибулону" до $50 млн кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на сумму до $50 млн для финансирования расширения и модернизации зерновой логистической инфраструктуры компании в 2018-2019 годах.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник ЕБРР Антон Усов, соответствующий проект совет директоров одобрил на заседании в среду.

Согласно материалам банка, проект включает строительство речных терминалов, перегрузочного крана, речного флота и расширение терминала в Николаеве.

Проект будет поддерживать стратегию "Нибулона", направленную главным образом на расширение и оптимизацию логистических объектов с целью увеличения объемов торговли зерном, снижения доли автомобильных и железнодорожных перевозок, что приведет к повышению рентабельности, эффективности, а также к сокращению воздействия на окружающую среду.

Общая стоимость проекта оценивается в $140 млн. Фонд технического сотрудничества ЕБРР и Японии предоставил средства технической помощи для частичного покрытия расходов на внешнее юридическое сопровождение проекта.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн, а также обрабатывает 82 тыс. га. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.

"Нибулон" в 2016 году получил неконсолидированную прибыль 132,6 млн грн после убытка 2 млрд 6,2 млн грн годом ранее при росте выручки на 30% – до 15 млрд 323,6 млн грн.

Его чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 423,8 млн грн при выручке 8 млрд 831,2 млн грн.

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