Генпрокурор опровергает участие ICU в трансграничных финоперациях ОПГ Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опровергает участие группы ICU в трансграничных операциях со средствами организованной преступной группировки (ОПГ) экс-президента Виктора Януковича.

"ICU ничего не оформляла по выводу средств, они выходили преступным путем без каких-либо брокеров. Они даже ничего не оформляли по вводу средств. Они оформляли только покупку за средства, размещенные на счету Ощадбанка и других банков эмитированных государством Украина ценных бумаг, при этом получали установленную законом маржу", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны в среду в Киеве.

По его словам, проведенная проверка действий ICU и сотрудников банков в рамках транзакций по покупке за "грязные деньги" ОПГ Януковича ценных бумаг Украины было установлено, что они соответствуют действующему законодательству.

Тем не менее, добавил Ю.Луценко, Генпрокуратура Украины перенаправила материалы проверки экспертному учреждению, которое единственное может дать окончательный ответ были ли в действиях брокера или сотрудников банков нарушение действующего законодательства при оформлении сделок покупки ОВГЗ.

"Мы ожидаем ответ экспертизы, и по ее итогам будет принято решение: либо закрыть эпизод об ответственности сотрудников банков и брокерской компании ICU, либо предъявлять им подозрения и, возможно, обвинения", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

Телеканал также обратил внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить ни опровергнуть подлинность текста приговора, обнародованного телеканалом Al Jazeera, заявил замгенпрокурора Евгений Енин. По его словам, текст решения Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения В.Януковича засекречен по причине продолжающихся следственных действий и для обеспечения защиты участников процесса

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" по материалу Al Jazeera в ICU отметили, что речь идет о сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года, тогда как Al Jazeera пишет о периоде между 2012 и 2014 годами.

В инвестгруппе пояснили, что ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую, однако новая редакция закона "О депозитарной системе" с октября 2013 года обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров.

ICU напомнила, что НКЦБФР в рамках расследования провела внеплановую проверку компании и аудит упоминаемых сделок и не нашла нарушений. Помимо того для защиты репутации группа инициировала независимую проверку ее операций группой экспертов, ранее работавших с Госфинмониторингом и ОБСЕ, которая также подтвердила соблюдение законодательства, добавили в ICU.

Как сообщалось, пострадавшие от спецконфискации компании обжаловали не только саму спецконфискацию, но и решение засекретить приговор суда. В частности, Akemi Management Ltd в Соломенском районном суде Киева по иску к госэксперту по вопросам тайн Генеральной прокуратуры – генерального прокурора об отмене его вывода от 3 июня о наличии в приговоре ведомостей, содержащих гостайну (который также имеет гриф "секретно"), добилась определенного успеха. Суд 19 декабря своим определением затребовал у госэксперта пояснений и/или доказательств об обстоятельствах принятия решения о присвоении этому выводу статуса "секретный".

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ.

После продажи В.Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.