Экономика

15:54 17.01.2018

Производители урана из США просят власти ограничить импорт из РФ, Казахстана и Узбекистана квотой

Поставки урана в США предприятиями России, Казахстана и Узбекистана, субсидируемыми государствами, ставят под угрозу существование внутренних производителей сырья для ядерного топлива, нужны ограничительные меры, написали в американский Минторг компании Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc.

Петицию в Минторг Ur-Energy и Energy Fuels направили 16 января.

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На долю Ur-Energy и Energy Fuels, расположенных в Колорадо, в 2017 году пришлось более половины производства урана в США, говорится их совместном пресс-релизе. При этом в целом компании США обеспечивают меньше 5% внутреннего рынка, а на импорт из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится около 40%. Из Китая существенных объемов не ввозилось, однако КНР значительно нарастила свои атомные мощности и объявила о намерении зайти на американский ядерный рынок со своим ядерным топливом, которое будет конкурировать непосредственно с американскими производителями урана.

Кроме того, в 2020 году заканчивается действие соглашения на ограничение импорта урана из РФ, что создаст дополнительное давление на американских производителей, так как Россия заявила о планах увеличения своей доли на американском рынке после этого срока, сказано в заявлении.

Согласно пресс-релизу, в 2017 году добыча урана в США упала почти до исторического минимума, в значительной степени за счет урана и ядерного топлива, ввозимого иностранными госкомпаниями, а прогноз на 2018 год еще ниже. В ближайшие годы ожидается увеличение импорта ядерного топлива из России и Китая, что будет конкурировать с добычей урана в США.

В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просят Минторг США изучить последствия импорта урана для национальной безопасности США, а президента Дональда Трампа - использовать свои полномочия по корректировке импорта для обеспечения долгосрочной жизнеспособности американской горнодобывающей индустрии.

Компании хотят добиться установления квоты для ограничения импорта урана в США, которая зарезервирует 25% внутреннего рынка для американских производителей.

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