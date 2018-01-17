Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" по имплементации решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни

Переговоры между "Нафтогаз-Украины" и АО "Газпром" по имплементации решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни начинаются. Детали не разглашаю, речь идет об имплементации финального решения по контракту на поставку", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

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"Мы считаем, что в решении трибунала очень четко сказано, что поставки на неконтролируемые территории не могут считаться поставками "Нафтогазу" по данному контракту", - добавил он.

Ю.Витренко напомнил, что согласно решению арбитража, цена газа по контракту с Газпромом должна быть ниже на стоимость транспортировки газа из ЕС в Украину.