Экономика

18:30 16.01.2018

НКЦБФР остановила обращений акций "Киевэнерго"

НКЦБФР остановила обращений акций "Киевэнерго"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об остановке обращения акций ПАО "Киевэнерго", сообщил регулятор по итогам заседания во вторник.

Согласно сообщению, НКЦБФР также утвердила решение о приостановке внесения изменений в систему депозитарного учета в отношении ценных бумаг, эмитированных ПАО "Институт транспорта нефти" (Киев).

В то же время текст документов пока отсутствует.

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Как сообщалось, акционеры "Киевэнерго" в конце 2017 года решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", передав ему на баланс права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,364 млн акций "Киевэнерго" номиналом 0,25 грн каждая в такое же количество акций "Киевэнерго" номиналом 0,05 грн каждая и "ДТЭК Киевские электросети" номиналом 0,2 грн каждая.

"Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Киевские электросети", - отмечала компания.

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