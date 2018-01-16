Украина в 2017 г. увеличила переработку винограда на виноматериалы на 7%

Украина в 2017 году переработала на виноматериалы 270,85 тыс. тонн винограда (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя), что на 7% больше, чем в 2016 году

По данным Государственной службы статистики (Госстат) Украины, в 2017 году переработку винограда сократили предприятия Николаевской области – на 19,2%, до 82,2 тыс. тонн, Одесской увеличили на 24,3%, до 150,995 тыс. тонн, Херсонской – на 30,3%, до 33,382 тыс. тонн.

Предприятия в 2017 году нарастили производство виноматериалов на 12,5% - до 18,72 млн декалитров (дал) по сравнению с 2016 годом.

Производство виноматериалов в Николаевской области сократилось на 10,6% - до 6,39 тыс. дал, увеличилось в Одесской – на 32,5%, до 9,81 тыс. дал, Херсонской – на 24,2%, до 2,18 тыс. дал.

В групповом ассортименте виноматериалов для шампанских и игристых заготовлено на 2,1% меньше, чем в 2016 году, для закладки на выдержку и выпуска столовых вин - на 33,7% больше, крепленых - на 20,6%, коньячных - в 1,9 раз.

Как сообщалось со ссылкою на данные Госстата, Украина в 2016 году переработала на виноматериалы 253,86 тыс. тонн винограда, что на 30,8% больше, чем в 2015 году.