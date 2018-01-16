Госмолодежьжилье в 2018г увеличило обеспечение квартирами в рамках госпрограмм на 61%

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в 2017 году в рамках государственных и местных жилищных программ обеспечил жильем 568 семей, что на 61% выше показателя 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"В частности, обеспечены жильем 154 семьи участников АТО (всего в 2015-2017 гг. - 207 семей защитников страны получили собственное жилье по программам фонда). Обеспечено жильем 65 семей внутренне перемещенных лиц", - уточняется в сообщении.

Так, инвестиции в жилищное строительство в 2017 году выросли на 73% по сравнению с 2016 годом - до 392,1 млн грн. Основная доля инвестиций (43,7%) была направлена из местных бюджетов, 32% - из личных средств граждан.

Кроме того, на начало 2018 года Госмолодежьжилье имеет 15,7 тыс. ранее подписанных договоров о льготном кредитовании жилья.

По данным ведомства, за период с 1998 года по 2017 год жилье получили 38 тыс. украинских семей. За это время построено более 1 млн кв. м жилья.

Как сообщалось, согласно данным Госфонда, за девять месяцев 2017 года по программам Фонда жильем обеспечено более 330 граждан Украины.