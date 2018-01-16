Экономика

15:17 16.01.2018

НБУ представил итоги форензик аудита ПриватБанка генпрокурору Украины

НБУ представил итоги форензик аудита ПриватБанка генпрокурору Украины

Национальный банк Украины (НБУ) представил результаты форензик аудита ПриватБанка (Киев) компанией Kroll основным заинтересованным лицам, в том числе генеральному прокурору Украины, сообщила замглавы центробанка Екатерина Рожкова.

"НБУ проводит ряд встреч с целью ознакомления основных стейкхолдеров с итогами форензик аудита. На сегодня итоги уже представлены генеральному прокурору Украины, международным партнерам и организациям, послам, другим партнерам государственных структур, аналитическим и экспертным кругам", - сказала она во время брифинга в Киеве во вторник.

Е.Рожкова также сообщила о заверении генерального прокурора, что итоги форензик аудита взяты Генпрокуратурой в работу для осуществления уголовного производства.

"Мы уверены, что итоги расследования помогут довести дело ПриватБанка до конца", - отметила она.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн (более $4,4 млрд по текущему курсу) путем выпуска гособлигаций (в том числе на 53,8 млрд грн – с привязкой к курсу доллара) и обмена их на акции.

Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

В свою очередь согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF до конца сентября 2017 года планировалось завершить форензик аудит (экономическое расследование операций) ПриватБанка для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации в конце прошлого года.

Для этих целей, а также для консультационных услуг по разработке, внедрению и выполнению плана мер по подготовке к национализации ПриватБанка и поиска активов бенефициарных собственников Национальный банк в феврале 2016 года нанял детективное агентство Kroll, а июле 2016 года - консалтинговую компанию AlixPartners. Эти же компании отрабатывали с Нацбанком вопросы координации юридической защиты и претензионно-исковой работы.

Компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что фиучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Kroll основана в 1972 году, ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Спрос на ее услуги среди финансовых учреждений особенно возрос после финансового кризиса 2007 года и усиления глобального регуляторного надзора.

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