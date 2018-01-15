Экономика

20:15 15.01.2018

МВФ ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде при подготовке ко второму чтению

МВФ ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде при подготовке ко второму чтению

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами Украины в рамках программы EFF во время подготовки ко второму чтению, сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе, во время моего рабочего визита в США, я провел не одну встречу с представителями МВФ и правительства США. Один из вопросов, обсуждавшихся с представителями Фонда - это создание Антикоррупционного суда. МВФ представил несколько предложений к соответствующему законопроекту и ожидает, что они будут рассмотрены и учтены парламентом при подготовке документа ко второму чтению", - процитировали в пресс-службе главу Минфина Александра Данилюка.

По его словам, Фонду важно создание эффективного и результативного Антикоррупционного суда, который являются последним этапом в формировании органов противодействия коррупции.

"Важно, чтобы мы, в итоге, получили закон, который даст старт новому этапу борьбы с коррупцией в Украине и запустит эффективный независимый Антикоррупционный суд", - отметил А.Данилюк.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря текст документа был обнародован на сайте парламента.

В свою очередь МВФ официально уведомил украинские власти о том, что принятие указанного законопроекта в существующей редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

"Подача президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) должна была стать правильном шагом в этом направлении (борьба с коррупцией). Однако у нас есть серьезная обеспокоенность тем проектом закона, который был подан 22 декабря 2016 года, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - сообщается письме главы миссии Фонда в Украине Рона ван Родена на имя главы администрации президента страны Игоря Райнина, текст которого обнародовало издание "Европейской правды".

Агентству "Интерфакс-Украина" в МВФ подтвердили достоверность письма.

Всего в письме содержится девять системных замечаний. В МВФ, частности, настаивают, чтобы в состав Совета международных экспертов были включены не только международные организации, но и представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", а его представителям было предоставлено право блокировать назначение недобропорядочных судей.

Кроме того, юрисдикция Антикоррупционного суда должна соответствовать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению МВФ, законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании Антикоррупционного суда, цитируя содержание письма. "Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

Письмо также направлено ряду украинских высокопоставленных лиц, в частности, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам

Минфин повысил прогноз размера гарантированного государством долга к концу 2018г более чем вдвое

Минфин на первых аукционах в 2018 году привлек почти 1 млрд грн под 15,7-16% годовых

Минфин предлагает обязать физлиц с высокими доходами подавать ежегодную декларацию

Минфин отмечает сохраняющуюся к 28 декабря необходимость принятия 5% местных бюджетов на 2018г

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

Экс-зампред Нацбанка ожидает сокращение количества банков в 2018г до 70-78 финучреждений

ГПУ препятствует расследованию злоупотреблений в ПриватБанке

Минфин и НБУ одобряют приказ Высокого суда Лондона об аресте активов Коломойского и Боголюбова

Постпред МВФ в Украине обсудил с группой депутатов важность создания Антикоррупционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказал Коломойскому в попытке заблокировать форензик аудит ПриватБанка

Суд отказал Коломойскому в попытке заблокировать форензик аудит ПриватБанка

Власти Турции анонсировали детали строительства нового судоходного канала

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 мес. 2017г выросло более чем в 2,2 раза

Fiat Chrysler может удвоить прибыль к 2022г благодаря бренду Jeep

МАГАТЭ не станет проводить проверку по поводу обнаружения рутения-106 в атмосфере ряда стран

Цены на нефть слабо меняются, Brent торгуется у $69,8 за баррель

ФГВФЛ инициировал в отношении экс-президента ВиЭйБи Банка Максимова дело по подозрению в хищении средств

МЭРТ Украины снял санкции с российского поставщика угля "Южтранс"

Аудит банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства и владельцев банка к убыткам на 2,5 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА