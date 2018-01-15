МВФ ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде при подготовке ко второму чтению

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами Украины в рамках программы EFF во время подготовки ко второму чтению, сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе, во время моего рабочего визита в США, я провел не одну встречу с представителями МВФ и правительства США. Один из вопросов, обсуждавшихся с представителями Фонда - это создание Антикоррупционного суда. МВФ представил несколько предложений к соответствующему законопроекту и ожидает, что они будут рассмотрены и учтены парламентом при подготовке документа ко второму чтению", - процитировали в пресс-службе главу Минфина Александра Данилюка.

По его словам, Фонду важно создание эффективного и результативного Антикоррупционного суда, который являются последним этапом в формировании органов противодействия коррупции.

"Важно, чтобы мы, в итоге, получили закон, который даст старт новому этапу борьбы с коррупцией в Украине и запустит эффективный независимый Антикоррупционный суд", - отметил А.Данилюк.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря текст документа был обнародован на сайте парламента.

В свою очередь МВФ официально уведомил украинские власти о том, что принятие указанного законопроекта в существующей редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

"Подача президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) должна была стать правильном шагом в этом направлении (борьба с коррупцией). Однако у нас есть серьезная обеспокоенность тем проектом закона, который был подан 22 декабря 2016 года, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - сообщается письме главы миссии Фонда в Украине Рона ван Родена на имя главы администрации президента страны Игоря Райнина, текст которого обнародовало издание "Европейской правды".

Агентству "Интерфакс-Украина" в МВФ подтвердили достоверность письма.

Всего в письме содержится девять системных замечаний. В МВФ, частности, настаивают, чтобы в состав Совета международных экспертов были включены не только международные организации, но и представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", а его представителям было предоставлено право блокировать назначение недобропорядочных судей.

Кроме того, юрисдикция Антикоррупционного суда должна соответствовать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению МВФ, законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании Антикоррупционного суда, цитируя содержание письма. "Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

Письмо также направлено ряду украинских высокопоставленных лиц, в частности, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.