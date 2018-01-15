Экономика

14:39 15.01.2018

Европейские компании выразили опасение по поводу проекта закона ЕС о входящих газопроводах

Европейские компании выразили опасение по поводу проекта закона ЕС о входящих газопроводах

Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) раскритиковала планы Европейской комиссии по принятию закона, предполагающего распространение принципов директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на приходящие в ЕС газопроводы без предварительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

По мнению экспертов Eurogas, в которую входят представители крупнейших европейских компаний в газовой отрасли, закон может негативно повлиять на безопасность поставок и инвестиций, а также ухудшить геополитические отношения между странами.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

"Eurogas изучила законопроект и отметила ряд моментов, которые способны нанести значительный вред или привести к нежелательным последствиям, - цитирует заявление ассоциации Interfax Natural Gas Daily. - В свете этих соображений Eurogas рекомендует заморозить предложение до тех пор, пока не будут изучены все его возможные последствия. При этом в ходе изучения необходимо принять во внимание мнения заинтересованных сторон".

Согласно предложению ЕК, изменение затронет как строящиеся морские газопроводы, так и существующие, хотя у операторов будет возможность попросить об освобождении от исполнения этих требований.

Эксперты Eurogas отмечают, что в тексте законопроекта не приводятся условия, необходимые компаниям для получения такого одобрения, что "создает ситуацию неопределенности для разработчиков и пользователей, что может подорвать контрактные права и обязательства".

Также в заявлении ассоциации указывается, что предложение Еврокомиссии может создать более выгодные условия для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с поставщиками трубопроводного газа.

Многие аналитики отмечают, что законопроект, вероятнее всего, направлен преимущественно на проект "Северный поток 2", однако директор по внутреннему рынку Генерального директората по энергетике Клаус-Дитер Борхардт заявил в рамках слушаний в Комитете по промышленности, исследованиями и энергетике, что это не так. "Предложение не направлено против строительства "Северного потока 2". Он может быть построен, но его оператор должен соблюдать правила", - сказал он.

Еврокомиссия внесла предложение об изменениях в директиву по газу 8 ноября, ему предстоит получить одобрение Европарламента и Евросовета. По мнению аналитиков, Польша и Дания, которые изначально выступали против "Северного потока 2", скорее всего, поддержат новую инициативу ЕК, тогда как Германия может отказаться ее одобрить.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Газпром не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа

Расходы Газпрома на "Силу Сибири" за 2015-18гг перевалили за 0,5 трлн рублей

Газсбыты за год увеличили долги перед "Нафтогазом Украины" на 10,5 млрд грн

Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое

Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний

Украина располагает доступными для добычи запасами газа объемом 452,8 млрд куб.м

"Укргаздобыча" активизирует разведку месторождений в западных областях

"Укрнафта" продлила контракт по переработке газа в удобрения на мощностях "Днипроазота"

Кабмин утвердил внедрение в системе госэкспортконтроля Украины единого списка товаров двойного назначения, согласно нормам ЕС

ЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после Brexit

ПОСЛЕДНЕЕ

Аудит банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства и владельцев банка к убыткам на 2,5 млрд грн

В Травневом и Гладосово полностью восстановлена выплата пенсий

"Укрнафта" считает некорректными данные ГФС о росте ее долгов по налогам

Стартовая стоимость акций Николаевской ТЭЦ к новому конкурсу будет снижена на 41%

В МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам

Львов планирует в 2018 г. выпуск облигаций на 440 млн грн

КГГА запустила е-сервис по уплате застройщиками паевого участия

Правительство может переподчинить себе "Энергоатом"

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 2,4%

Airbus в 2017 г. увеличил отрыв от Boeing по объему заказов, но отставал по поставкам самолетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА