Европейские компании выразили опасение по поводу проекта закона ЕС о входящих газопроводах

Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) раскритиковала планы Европейской комиссии по принятию закона, предполагающего распространение принципов директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на приходящие в ЕС газопроводы без предварительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

По мнению экспертов Eurogas, в которую входят представители крупнейших европейских компаний в газовой отрасли, закон может негативно повлиять на безопасность поставок и инвестиций, а также ухудшить геополитические отношения между странами.

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"Eurogas изучила законопроект и отметила ряд моментов, которые способны нанести значительный вред или привести к нежелательным последствиям, - цитирует заявление ассоциации Interfax Natural Gas Daily. - В свете этих соображений Eurogas рекомендует заморозить предложение до тех пор, пока не будут изучены все его возможные последствия. При этом в ходе изучения необходимо принять во внимание мнения заинтересованных сторон".

Согласно предложению ЕК, изменение затронет как строящиеся морские газопроводы, так и существующие, хотя у операторов будет возможность попросить об освобождении от исполнения этих требований.

Эксперты Eurogas отмечают, что в тексте законопроекта не приводятся условия, необходимые компаниям для получения такого одобрения, что "создает ситуацию неопределенности для разработчиков и пользователей, что может подорвать контрактные права и обязательства".

Также в заявлении ассоциации указывается, что предложение Еврокомиссии может создать более выгодные условия для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с поставщиками трубопроводного газа.

Многие аналитики отмечают, что законопроект, вероятнее всего, направлен преимущественно на проект "Северный поток 2", однако директор по внутреннему рынку Генерального директората по энергетике Клаус-Дитер Борхардт заявил в рамках слушаний в Комитете по промышленности, исследованиями и энергетике, что это не так. "Предложение не направлено против строительства "Северного потока 2". Он может быть построен, но его оператор должен соблюдать правила", - сказал он.

Еврокомиссия внесла предложение об изменениях в директиву по газу 8 ноября, ему предстоит получить одобрение Европарламента и Евросовета. По мнению аналитиков, Польша и Дания, которые изначально выступали против "Северного потока 2", скорее всего, поддержат новую инициативу ЕК, тогда как Германия может отказаться ее одобрить.