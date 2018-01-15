Экономика

14:23 15.01.2018

Газпром не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа

Газпром не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа

 "Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления концерна Александр Медведев в Санкт-Петербурге в понедельник.

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Между тем, после того как 31 мая 2017 года арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам, ПАО "Газпром" 7 ноября 2017 года подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене.

В конце декабря было вынесено окончательное решение.

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?" - сказал А.Медведев.

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