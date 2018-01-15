Экономика

13:24 15.01.2018

Газсбыты за год увеличили долги перед "Нафтогазом Украины" на 10,5 млрд грн

Газсбыты за год увеличили долги перед "Нафтогазом Украины" на 10,5 млрд грн

 Региональные газоснабжающие предприятия (газсбыты) за год увеличили задолженность за поставленный перед НАК "Нафтогаз Украины" природный газ более чем вдвое – с 9 млрд 906,3 млн грн до 20 млрд 360,6 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз" надеется с помощью раскрытия информации предотвратить последующее неконтролируемое увеличение задолженности этих посредников, которым "Нафтогаз" обязан поставлять газ по текущим правилам, установленным Кабинетом министров Украины", - говорится в сообщении.

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В НАК также обратили внимание на отсутствие должным образом оформленного порядка проведения расчетов по финансированию государством льгот и субсидий населению согласно вступившего в силу с 1 января правительственного постановления №951 от 8 ноября 2017 года.

Текущий порядок поставки газа для потребностей населения определяет, что "Нафтогаз" является единственной компанией, обязанной поставлять газ газсбытам на льготных условиях. Соответственно, газ для продажи населению газсбыты покупают исключительно у НАК. При этом часть газа для населения, использованного получателями льгот и субсидий, оплачивает государственный бюджет.

"Однако новые правила создают для газсбытов возможность использовать профинансированные государством субсидии для расчетов с другими оптовыми поставщиками. В том числе, эти деньги могут быть использованы для оплаты газа, проданного газсбытами не населению, а коммерческим потребителям", - отмечают в НАК.

В "Нафтогазе" обеспокоены, что рост задолженности газсбытов приведет к ухудшению финансового результата группы и уменьшению платежей группы в госбюджет.

"По новым правилам мы обязаны поставлять газ, но газсбыты смогут направлять полученные за него деньги на расчеты с другими компаниями. Это не монетизация, а создание возможности для вывода денег как из "Нафтогаза", так и из государственного бюджета Украины", – пояснил глава НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, большинство газсбытов подконтрольны структурам Дмитрия Фирташа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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