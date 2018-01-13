Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine

Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine (ICU) к выводу из Украины средств еще продолжается, заявляет заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Е.Енин в эфире Громадського радио.

Замгенпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Гнепрокуратуре и НАБУ.

Как отметил Е.Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц. Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нуждыстраны. «В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал по целевого использования этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны », - уточнил Е.Енин.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отметил со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Телеканал также обратил внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора, обнародованного телеканалом Al Jazeera, заявил замгенпрокурора Евгений Енин. По его словам, текст решения Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения В.Януковича засекречен по причине продолжающихся следственных действий и для обеспечения защиты участников процесса

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" по материалу Al Jazeera в ICU отметили, что речь идет о сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года, тогда как Al Jazeera пишет о периоде между 2012 и 2014 годами.

В инвестгруппе пояснили, что ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую, однако новая редакция закона "О депозитарной системе" с октября 2013 года обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров. "Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь лидером на этом рынке", – считают в группе.

В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами государственного Ощадбанка. "Цена, по которой компании приобретали ОВГЗ, согласовывалась напрямую без участия ICU. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", – подчеркнули в группе.

ICU напомнила, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках расследования провела внеплановую проверку компании и аудит упоминаемых сделок и не нашла нарушений. Помимо того для защиты репутации группа инициировала независимую проверку ее операций группой экспертов, ранее работавших с Госфинмониторингом и ОБСЕ, которая также подтвердила соблюдение законодательства, добавили в ICU.

Как сообщалось, пострадавшие от спецконфискации компании обжаловали не только саму спецконфискацию, но и решение засекретить приговор суда. В частности, Akemi Management Ltd в Соломенском районном суде Киева по иску к госэксперту по вопросам тайн Генеральной прокуратуры – генерального прокурора об отмене его вывода от 3 июня о наличии в приговоре ведомостей, содержащих гостайну (который также имеет гриф "секретно"), добилась определенного успеха. Суд 19 декабря своим определением затребовал у госэксперта пояснений и/или доказательств об обстоятельствах принятия решения о присвоении этому выводу статуса "секретный".

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ.

После продажи В.Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.