СБУ приобщила к расследованию информацию о возможной работе компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму

Главное управление Службы безопасности Украины в АР Крым приобщило к материалам уголовного производства информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове, сообщает проект "Радио Свободы" "Крым.Реалии" со ссылкой на ответ СБУ на информационный запрос.

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия", – цитирует ответ СБУ "Крым.Реалии".

В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи со статей 222 Уголовного процессуального кодекса Украины (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования).

В декабре 2017 года СБУ в ответ на информационный запрос "Крым.Реалии" сообщила, что проверит информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму - почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом о принадлежности полуострова конкретной стране не указывается.

3 января 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина найдет рычаги влияния на международные компании, которые допускают в своей деятельности принадлежность Крыма к Росси.

После этого немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии П.Климкина по работе своих ритейлеров на оккупированном полуострове.

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя Volkswagen на запрос DW.

В пресс-службе спортивного бренда Adidas также заявили, что не нарушают законодательство: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства".