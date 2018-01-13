Экономика

10:23 13.01.2018

Кличко: Киев работает над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций

Кличко: Киев работает над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций

Почти 90% коммуникаций Киева изношены и требуют замены, и на это необходимы большие финансовые ресурсы, поэтому столичная власть начала разработку концепции развития столичного теплоэнергетического комплекса на 10 лет, где предусмотрена модель комплексного финансирования, заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

"В Киеве есть проблема изношенности труб, которые не заменялись десятками лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей. Заменяя трубы специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист - ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому - и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. И наша задача - изменить ситуацию. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации", - отметил В.Кличко.

Мэр сообщил, что в Киеве около 20 тыс. км труб и почти 90% из них нуждаются в замене. "Это огромные финансовые вливания. И мы работаем над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций, которую впоследствии примем", - добавил градоначальник.

Он уточнил, что разрабатываемая программа предусматривает модель комплексного финансирования - из государственного и городского бюджетов, а также за счет средств инвесторов.

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