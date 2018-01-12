Продажи Jaguar Land Rover в 2017г выросли на 7% и достигли рекорда

Британская Jaguar Land Rover (JLR), которая принадлежит индийскому автопроизводителю Tata Motors, увеличила продажи по всему миру по итогам 2017 года на 7% - до рекордных 621,109 тыс. автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе в декабре был зафиксирован рост реализации машин на 1% - до 55,697 тыс.

"Семь лет подряд компания показывает успешные результаты продаж благодаря выходу новых моделей на рынок, а также расширению линейки дизельных и бензиновых двигателей Ingenium наряду с усовершенствованием производственных мощностей по всему миру", - отмечается в сообщении JLR.

Рост в Китае и США помог компенсировать тяжелые условия на европейском рынке. Китайский регион продемонстрировал самый высокий объем продаж для компании в 2017 году - 146,399 тыс. автомобилей (рост на 23%). Продажи на североамериканском рынке увеличились на 9% - до 128,097 тыс.

В Великобритании было реализовано 117,748 тыс. автомобилей Jaguar и Land Rover. Вместе с тем розничные продажи в континентальной Европе составили 138,643 тыс. машин.

Позиции компании на российском рынке за год практически не изменились. Объем продаж по сравнению с 2016 годом продемонстрировал незначительный спад - на 1%, до 11,057 тыс. автомобилей. Несмотря на то, что в 2017 году было продано на 3% меньше автомобилей Land Rover (8,884 тыс.), это снижение было практически полностью компенсировано 5%-ным ростом реализации Jaguar (2,173 тыс.).

В целом в мире продажи Jaguar повысились за минувший год на 20% и составили 178,601 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом бренда за всю историю.

Бренд Land Rover продемонстрировал рекордные 442,508 тыс. проданных автомобилей, что на 2% больше показателя за 2016 год. Бестселлером стал Discovery Sport - 126,078 тыс. машин. Кроме того, реализация Range Rover Evoque и Range Rover Sport превысила 190 тыс. автомобилей.

JLR является крупнейшим автопроизводителем в Великобритании, а также одним из крупнейших в стране экспортеров: порядка 80% годовой выручки, составившей в 2016 году 24 млрд фунтов стерлингов, пришлось на долю зарубежных продаж.