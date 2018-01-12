Журнал Penthouse обанкротился в третий раз

Американская компания Penthouse Global Media Inc., которой принадлежит одноименный журнал Penthouse и соответствующие сайты, подала заявление о защите от кредиторов согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве в суд штата Калифорния, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее компания банкротилась в 200-м и 2013 гг.

В 2016 году бренд выкупила продюсер и режиссер Келли Холланд, которая хотела "избавить компанию от налета мизогинии". Однако ее планы, включая открытие ресторанов с полуобнаженными официантками по примеру Hooters, не увенчались успехом.