Экономика

18:22 12.01.2018

Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира

Токийский Ханэда является самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.

В прошлом году 89,75% рейсов в этой воздушной гавани осуществлялись в срок, то есть с опозданием не более чем на 15 минут. В первую тройку вошли также аэропорты Мадрида (83,63%) и Атланты (82,38%).

В топ-20 этого рейтинга, который учитывает аэропорты, обслуживающие не менее 30 млн пассажиров в год, вошли семь представителей США и по шесть - Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Среди воздушных гаваней с пассажиропотоком от 20 до 30 млн человек в год лидером по точности вылетов-прилетов стал аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (85,72%), далее следуют катарский Хамад (85,41%) и московский "Шереметьево" (83,55%).

OAG - исследовательско-аналитическая компания, которая предоставляет информацию о точности в сфере путешествий. Она имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание 900 авиакомпаний и свыше 4 тыс. аэропортов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи Jaguar Land Rover в 2017г выросли на 7% и достигли рекорда

Журнал Penthouse обанкротился в третий раз

Энергокомпания "ЦЭК" купит инвестсертификаты на 45 млн грн

НБУ не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке

"Укргазвыдобування" закупит для филиалов 59 малых автобусов "Богдан"

Цены на нефть снижаются с 3-летнего максимума

ГП "Завод им. Малышева" обеспечил отгрузку очередной партии МТО для пакистанского ОБТ Al-Khalid

Нацкомфинуслуг отказала "Юниверсал Иншуренс Брокер" во внесении в реестр страховых брокеров

Фунт вырос до максимума с 2016г на сообщениях о мягкой позиции Мадрида и Амстердама по Brexit

Топливо на АЗС Украины подорожает еще на 50 коп./литр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА