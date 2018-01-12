НБУ не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке

Национальный банк Украины (НБУ) пока не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

Как напоминает пресс-служба регулятора, в апреле 2017 года пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в Проминвестбанка подали два гражданина Украины. 28 июля 2017 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в Проминвестбанке.

"Обращаем внимание, что приобретение существенного участия в банке без согласования Национального банка не допускается. Национальный банк имеет право применять меры воздействия к лицам, которые приобрели прямо или косвенно существенное участие в банке без согласования с регулятором, а именно: накладывать штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса. Кроме того, Национальный банк вправе применить меры воздействия к банку в случае, если структура собственности банка станет непрозрачной в результате такого несогласованного приобретения. В частности, банк может быть отнесен к категории проблемных", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, АМКУ рассматривает возможность покупки депутатом Верховной Рады М.Микитасем 25% акций Проминвестбанка .

"Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 г. №02/3-р начато рассмотрение дела о концентрации №24-25/1-18-Экк в виде приобретения физическим лицом - гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем - акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества", говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщалось, НБУ в декабре 2017 года вернул владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке в связи с его некомплектностью.

Информация о том, что А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка, появилась в середине декабря 2017 года. В то же время председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в НБУ.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.