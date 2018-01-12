Экономика

17:49 12.01.2018

Цены на нефть снижаются с 3-летнего максимума

Цены на нефть снижаются с 3-летнего максимума

Цены на нефть эталонных марок снижаются с достигнутых ранее максимумов за три года на новости о продлении приостановки американских санкций в отношении Ирана, сообщает Dow Jones.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 кв уменьшились на $0,08 (0,12%) - до $69,18 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,18 (0,28%) - до $63,62 за баррель.

Президент США Дональд Трамп решил на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках сделки по атому, заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников. Таким образом, американская администрация пока что намерена соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана.

Это сообщение ослабило опасения трейдеров нефтяного рынка относительно возможных перебоев с поставками, что способствовало недавнему ралли котировок. С начала текущего года WTI подорожала на 5,5%.

С июня 2017 года цены на нефть поднялись более чем на 50% благодаря решению ОПЕК+ об ограничении добычи, а в последнее время - в связи с чрезвычайно холодной погодой в США и Китае, а также протестами в Иране.

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"Тем, кто надеется на конец "бычьего" рынка, вероятно стоит подождать несколько дней перед тем, как говорить о конце ралли", - полагают аналитики TAC Energy.

Между тем партнер Again Capital Джон Килдуфф считает, что "становится намного труднее идти вверх с этих уровней", пишет CNBC.

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