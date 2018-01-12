Экономика

13:48 12.01.2018

Цены на нефть снижаются, но завершают неделю в плюсе

Цены на нефть снижаются, но завершают неделю в плюсе

Нефть эталонных марок умеренно дешевеет в пятницу, однако завершает неделю ростом до трехлетних максимумах на сигналах сокращения предложения на рынке топлива.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:26 кв уменьшилась на 19 центов (0,27%) - до $69,07 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 45 центов (0,71%) - до $63,35 за баррель.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

С начала недели Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 3,1%.

"Рынок сейчас настолько "бычий", насколько это возможно, и у него еще остался небольшой потенциал к росту", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей - до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.

Нефтедобыча в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Тем не менее, Минэнерго прогнозирует рост добычи в 2018 году до рекордных 10,27 млн баррелей в сутки.

Кроме того, Китай отчитался о рекордном импорте нефти в 2017 году. По итогам прошлого года страна стала крупнейшим импортером топлива в мире, обойдя США.

"Фундаментальные показатели нефтяного рынка лучшие за последние несколько лет, - отметил аналитик RBC Capital Markets Майкл Трэн. - Однако пока рано говорить о возможности дальнейшего роста котировок, по крайней мере, пока рынок не поймет истинные темпы роста добычи в Штатах".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $69,25 за баррель

Нефть близка к максимумам за 3 года, WTI превысила $64 впервые с декабря 2014г

Нефть замедлила рост на данных о запасах в США

Минэнерго США ожидает роста нефтедобычи до рекордных 11 млн б/с к концу 2019г

Нефть торгуется у максимума за 3 года на сигналах падения запасов в США

Нефть дорожает после роста до максимума за 3 года накануне

Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет - эксперты

Нефть торгуется около максимума почти за 3 года

Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель

Цены на нефть слабо меняются

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорты Синьцзяна в 2017г впервые обслужили более 30 млн человек

Wal-Mart закроет 10% магазинов Sam's Club, уволит около 10 тыс. работников

Евро обновил максимум за 3 года

Власти Алабамы предоставили компенсацию в размере $700 млн Toyota и Mazda для строительства завода

ГФС в 2017г доначислила 26 млрд грн по итогам плановых проверок

Активы под управлением BlackRock превысили $6 трлн, прибыль в IV квартале была больше прогноза

JPMorgan в IV квартале сократил чистую прибыль на 37%

Повышенные на 4,5% "зеленые тарифы" для домохозяйств вступят в действие с 13 января

Главой НС "Нафтогаза" избрана британка Клэр Споттисвуд

Украина полностью использовала квоту на поставки меда и соков в ЕС за 2018 г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА