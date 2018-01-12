Цены на нефть снижаются, но завершают неделю в плюсе

Нефть эталонных марок умеренно дешевеет в пятницу, однако завершает неделю ростом до трехлетних максимумах на сигналах сокращения предложения на рынке топлива.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:26 кв уменьшилась на 19 центов (0,27%) - до $69,07 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 45 центов (0,71%) - до $63,35 за баррель.

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С начала недели Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 3,1%.

"Рынок сейчас настолько "бычий", насколько это возможно, и у него еще остался небольшой потенциал к росту", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей - до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.

Нефтедобыча в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Тем не менее, Минэнерго прогнозирует рост добычи в 2018 году до рекордных 10,27 млн баррелей в сутки.

Кроме того, Китай отчитался о рекордном импорте нефти в 2017 году. По итогам прошлого года страна стала крупнейшим импортером топлива в мире, обойдя США.

"Фундаментальные показатели нефтяного рынка лучшие за последние несколько лет, - отметил аналитик RBC Capital Markets Майкл Трэн. - Однако пока рано говорить о возможности дальнейшего роста котировок, по крайней мере, пока рынок не поймет истинные темпы роста добычи в Штатах".