Экономика

13:26 12.01.2018

Глава Пенсионного фонда сообщил предельный размер пенсий в Украине

Глава Пенсионного фонда сообщил предельный размер пенсий в Украине

Глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный заявляет, что предельный размер пенсий в Украине вырос до 13,8 тыс. грн с 1 января 2018 года.

"В этом году в связи с ростом прожиточного минимума потолок пенсий максимальный вырос с 10 740 грн до 13 800 грн", - сказал он в ходе встречи с ветеранами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе (Донецкая область) в пятницу.

А.Зарудный отметил, что средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тыс. грн.

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