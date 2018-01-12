Украина располагает доступными для добычи запасами газа объемом 452,8 млрд куб. м, пишет глава правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Урядовом курьере".

"В Украине 402 месторождения углеводородов, в промышленной разработке – 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добываемые запасы природного газа в количестве 905,6 млрд куб. м (добыты 68,9% всех запасов) … Как показывает опыт добычных работ в Украине, с этих запасов можно добыть только половину (452,8 млрд куб. м газа) … а это на 22 года добычи (при текущем темпе – ИФ)", - отмечает он.

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По данным руководителя "Надра Украины", если учесть перспективные ресурсы категории С3, то к добываемым запасам можно приплюсовать еще 256,6 млрд куб. м газа.

"Госбалансом учитываются перспективные ресурсы (категория С3) газа количеством 802 млрд куб. м на 206 подготовленных к бурение перспективных площадях и 156 нераскрытых бурением пластах месторождений. Если пересчитать ресурсы в добываемые запасы газа, то это может составлять 256,6 млрд куб. м", - пишет Я.Климович.

По его мнению, улучшить ситуацию можно за счет проведения широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 трлн куб. м газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа (ресурсы которых по оценкам ГП "Укрнаукагеоцентр" составляют до 32 трлн куб. м).

Как сообщалось, "Надра Украины" создана в 2000 году с целью повышения эффективности управления государственными предприятиями геологоразведки. В госсобственности находятся 100% акций НАК "Надра Украины".