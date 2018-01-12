Экономика

12:40 12.01.2018

Украина располагает доступными для добычи запасами газа объемом 452,8 млрд куб.м

Украина располагает доступными для добычи запасами газа объемом 452,8 млрд куб.м

Украина располагает доступными для добычи запасами газа объемом 452,8 млрд куб. м, пишет глава правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Урядовом курьере".

"В Украине 402 месторождения углеводородов, в промышленной разработке – 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добываемые запасы природного газа в количестве 905,6 млрд куб. м (добыты 68,9% всех запасов) … Как показывает опыт добычных работ в Украине, с этих запасов можно добыть только половину (452,8 млрд куб. м газа) … а это на 22 года добычи (при текущем темпе – ИФ)", - отмечает он.

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По данным руководителя "Надра Украины", если учесть перспективные ресурсы категории С3, то к добываемым запасам можно приплюсовать еще 256,6 млрд куб. м газа.

"Госбалансом учитываются перспективные ресурсы (категория С3) газа количеством 802 млрд куб. м на 206 подготовленных к бурение перспективных площадях и 156 нераскрытых бурением пластах месторождений. Если пересчитать ресурсы в добываемые запасы газа, то это может составлять 256,6 млрд куб. м", - пишет Я.Климович.

По его мнению, улучшить ситуацию можно за счет проведения широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 трлн куб. м газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа (ресурсы которых по оценкам ГП "Укрнаукагеоцентр" составляют до 32 трлн куб. м).

Как сообщалось, "Надра Украины" создана в 2000 году с целью повышения эффективности управления государственными предприятиями геологоразведки. В госсобственности находятся 100% акций НАК "Надра Украины".

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