Экономисты видят позитивный эффект политики Трампа для роста ВВП США, занятости и фондового рынка

Действия президента США Дональда Трампа в первый год его работы на этом посту в целом благоприятно отразились на экономическом подъеме, занятости и динамике фондового рынка, свидетельствуют результаты опроса экономистов, проведенного The Wall Street Journal.

Эксперты также ожидают устойчивого роста ВВП США в 2018 году и дальнейшего снижения безработицы.

Большинство опрошенных газетой аналитиков считает, что закон о налоговой реформе, подписанный Д.Трампом в конце декабря 2017 года, обеспечит поддержку экономике, по крайней мере, на несколько лет.

Эксперты в основном полагают, что усиление американской экономики, по крайней мере, в некоторой степени обусловлено избранием Д.Трампа президентом США.

Оценивая действия Д.Трампа на посту президента, большинство экономистов отметило, что они являются либо немного, либо значительно позитивными для рынка труда и создания рабочих мест, роста ВВП и фондового рынка.

Большинство экспертов также сочли политику Д.Трампа либо нейтральной, либо положительной, для долгосрочных перспектив роста американской экономики, а также в основном нейтральной для финансовой стабильности.

"Определенно, в бизнес-сообществе есть ощущение, что действия президента в плане налогов и регулирования способствовали созданию деловой среды, в большей степени способствующей росту", - отмечает главный экономист National Association of Manufacturers Чад Мутрэй.

В то же время эксперты не спешат присваивать заслуги Д.Трампу, отмечая, что он унаследовал экономику, в которой уже несколько лет отмечалось снижение безработицы и устойчивый, хотя и медленный рост.

"Нам стоит быть осторожными, ставя в заслугу Д.Трампу улучшение ситуации в экономике, - говорит аналитик Economic Outlook Group Бернард Бомоль. - Рост числа рабочих мест и капиталовложений бизнеса отмечался еще до его вступления на пост президента. Нам еще предстоит оценить, насколько принятые им меры продвинули экономику вперед".

Годом ранее эксперты WSJ оценивали действия Барака Обамы, покинувшего пост президента США в январе 2017 года после восьми лет службы. Его политика, по мнению большинства аналитиков, благоприятно сказалась на финансовой стабильности, позитивно либо нейтрально - на создании рабочих мест, а также негативно либо нейтрально на росте ВВП и негативно на долгосрочных перспективах экономического подъема.

Ожидания экспертов на 2018 год являются довольно высокими. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает рост ВВП США на 2,7% в текущем году, а также снижение безработицы, составлявшей в декабре 2017 года 4,1%, до 3,9% к середине года и 3,8% к декабрю.

Темпы роста занятости, по мнению экспертов, замедлятся в этом году. Число рабочих мест в экономике США, согласно консенсус-прогнозу, будет увеличиваться в среднем на 165 тыс. в месяц.

В 2017 году средние темпы роста числа рабочих мест в США составляли 171 тыс. в месяц, в 2016 году - 187 тыс. в месяц, свидетельствуют данные Минтруда.

Вероятность рецессии в американской экономике в следующие 12 месяцев оценивается аналитиками в среднем в 13% - это минимум с сентября 20015 года.

Более 90% прогнозистов полагают, что налоговая реформа в США будет способствовать увеличению темпов роста ВВП в следующие два года.

При этом они не уверены, что поддержка, которую реформа окажет американской экономике, будет долгосрочной. Темпы роста ВВП США, по их оценкам, замедлятся до 2,2% в 2019 году и 2% в 2020 году. Долгосрочные прогнозы предусматривают подъем экономики на 2,1% в год.