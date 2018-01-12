"Интерпайп" сертифицировал в Италии премиальное резьбовое соединение нефтегазовых труб по наивысшему уровню требований CAL IV

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сертифицировала собственное премиальное газогерметичное резьбовое соединение Interpipe UPJ-M на соответствие международному стандарту ISO 13679 уровня CAL IV, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

При этом отмечается, что поскольку добыча газа и нефти все чаще осуществляется в сложных геологических условиях, скважины становятся не только наклонно-направленными, но и горизонтальными, вследствие чего повышаются требования к трубам. Ключевую роль в надежной работе труб в скважине играют резьбовые соединения.

Полученная сертификация подтверждает соответствие резьбового соединения Interpipe UPJ-M наивысшему уровню требований CAL IV (CAL – connection application level). Квалификационные испытания прошли в Италии.

Конструктивные особенности, заложенные при проектировании UPJ-M, позволяют применять ее в самых сложных условиях эксплуатации и выдерживать комбинированные нагрузки. Использование коррозионностойких марок сталей делает возможным применение UPJ-М в агрессивных средах с большим содержанием углекислого газа и сероводорода.

Дополнительным сервисом для нефтегазовых заказчиков является инженерное сопровождение компанией спуска в скважину колонны с премиальной резьбой в режиме 24/7. Присутствие инженеров компании позволяет сделать спуск трубной продукции более оперативным, отслеживать "поведение" трубы в скважине в режиме реального времени.

Соединение типа CAL IV является обязательным требованием во многих нефтегазовых проектах на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской и Центральной Америке, СНГ. Наличие такого соединения позволит компании соответствовать техническим требованиям ранее недоступных проектов.

Резьбовое соединение Interpipe UPJ-M применимо также в Украине и разработано с учетом особенностей бурения ведущей украинской газодобывающей компании "Укргаздобыча". Успешное применение данного соединения на украинских месторождениях началось в 2017 году.

Директор департамента по разработке и внедрению премиальных резьбовых соединений "Интерпайпа" Борис Ломакин отметил, что премиальное резьбовое соединение UPJ-М обеспечивает надежную эксплуатацию трубной продукции даже в самых сложных и глубоких скважинах.

"Газогерметичность резьбы обеспечивает высокую экологичность эксплуатации скважины, фактически исключая утечки. Международный сертификат ISO с наивысшими требованиями CAL IV подтвердил надежность разработанного компанией соединения", - констатировал Б. Ломакин, которого цитирует пресс-служба.

В настоящее время линейка резьбовых соединений "Интерпайпа" включает стандартные резьбы согласно требованиям API (American Petroleum Institute) и ГОСТ, премиальное соединение собственной разработки первого поколения Interpipe UPJ (Ukrainian Premium Joint), премиальное соединение JFEBEAR по лицензии японской компании JFE Steel Corporation и премиальное соединение Interpipe UPJ-M уровня CAL IV.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, третий по величине производитель цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

"Интерпайп" в 2016 году реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.

В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.