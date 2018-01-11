Мировые цены на продовольствие в 2017 г. достигли максимума с 2014 г. - ФАО

Мировые цены на продовольствие в 2017 году повысились на 8,2% и достигли максимума с 2014 года, сообщается в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен за 2017 год составил 174,6 пункта, что на 8,2% выше, чем в 2016 году. При этом он все еще на 24% ниже рекордных показателей 2011 года, когда его значение составило почти 230 пунктов.

В декабре 2017 года индекс составил 169,8 пункта, что на 5,8 пункта (на 3,3%) ниже ноябрьского уровня.

Индекс цен на зерновые в декабре составил 152,7 пункта, что на 7,4 пункта выше показателя декабря 2016 года. "К снижению цен на пшеницу привело наличие достаточных запасов, а также сокращение объемов продаж, - поясняется в отчете. - В то же время цены на кукурузу на международных рынках несколько выросли, в основном под влиянием опасений, связанных с погодными условиями в Аргентине. При этом тенденция к росту цен на рис продолжилась, чему способствовали стабильный спрос и укрепление курса национальной валюты некоторых основных стран-экспортеров".

Индекс цен на зерно в 2017 году составил 151,6 пункта, что на 3,2% выше, чем в 2016 году. Но это на 37% ниже рекордного показателя, зафиксированного в 2011 году.

Индекс цен на растительные масла в декабре опустился до минимального значения за последние 5 месяцев и составил 162,6 пункта. Это на 9,6 пункта (на 5,6%) ниже уровня ноября. "Падение в основном связано со снижением котировок пальмового, рапсового и соевого масел, - говорится в отчете. - Цены на пальмовое масло на международных рынках резко снизились: объемы его запасов в Малайзии и Индонезии достигли максимальных за последние два года показателей".

По итогам года индекс цен на растительные масла составил 169 пунктов, что на 3% выше, чем в 2016 году.

Индекс цен на мясо в декабре составил 171,6 пункта, что незначительно ниже пересмотренного ноябрьского значения. Международные котировки говядины резко снизились в результате увеличения предложения как на внутренних, так и на международных рынках. При этом цены на свинину, мясо птицы и баранину сократились лишь незначительно, поскольку спрос и предложение остаются в целом сбалансированными, поясняют эксперты ФАО.

В 2017 году индекс цен на мясо составил 170 пунктов, что на 9% выше, чем в 2016 году, но на 4,7% ниже среднего уровня за предыдущие пять лет (2012-2016 годы).

Индекс цен на молочную продукцию в декабре составил 184,4 пункта, что на 19,8 пункта (на 9,7%) ниже ноябрьского показателя. Это связано со значительным экспортным предложением и вялым спросом. В 2017 году индекс составил 202,2 пункта, что на 31,5% выше, чем в 2016 году. Больше всего цены выросли на сливочное масло и в меньшей степени - на цельное сухое молоко и сыры. Котировки обезжиренного сухого молока оставались стабильными.

Индекс цен на сахар в декабре составил 204 пункта. Это на 8,6 пункта (на 4,1%) ниже уровня ноября. "После относительно активного восстановления цен в ноябре международные котировки сахара в декабре вновь снизились под влиянием сезонных факторов, слабого спроса и ожидаемого избыточного предложения в 2018 году", - говорится в отчете.

В 2017 года индекс цен на сахар составил 227,3 пункта, что на 11,2% ниже, чем в 2016 году, и на 38% ниже максимального уровня 2011 года. Падение цен в 2017 году в значительной степени объясняется рекордным урожаем в Бразилии, которая является крупнейшим производителем сахара в мире, а также значительным увеличением производства в Индии и Таиланде.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.