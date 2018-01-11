Экономика

11:59 11.01.2018

Канадская TIU построила солнечную электростанцию мощностью 10,5 МВт в Днепропетровской области

Канадская TIU построила солнечную электростанцию мощностью 10,5 МВт в Днепропетровской области

Компания TIU (Канада) построила солнечную электростанцию установленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области, сообщает ее пресс-служба.

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"Общий объем инвестиций составил EUR 10,5 млн", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ уже установила "зеленый тариф" для гелиоэлектростанции TIU.

Как сообщалось, весной 2018 года TIU намерена приступить к строительству еще четырех объектов возобновляемой энергетики – трех в Николаевской области и одного в Херсонской.

TIU находится в собственности канадской инвестиционной компании Refraction Asset Management (RAM).

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