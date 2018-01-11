Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте

Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг.

До сих пор законодательство предполагало размещение бюджетных средств исключительно в национальной валюте.

Согласно экспертному выводу к проекту постановления, которым располагает агентство, такое решение позволит более эффективно использовать бюджетные средства с учетом прогнозированной необходимости в иностранной валюте, состояния платежного баланса, дефицита бюджета, ситуации с обслуживанием внешнего долга и минимизации рисков курсовых колебаний.