Кабмин увеличил предельные надбавки учителям до 30% оклада

Кабинет министров Украины увеличил предельные надбавки педагогическим работникам с 20% до 30% должностного оклада, но не менее 5%, а учителям украинского языка и литературы в школах с обучением языками национальных меньшинств – не менее 20%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании отметил, что данное решение принимается без обсуждения, но с доработкой с Министерством социальной политики.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, правительство установило, что право на надбавки до 30% оклада с 1 января имеют руководители школ, учителя, преподаватели профессионально-технических и высших учебных заведений.

При этом надбавка в размере не менее 20% с 1 января устанавливается руководителям и учителям школ, которые работают по стандартам Новой украинской школы, учителям украинского языка и литературы в школах с обучением языками национальных меньшинств.

Другим педагогическим работникам надбавка до 30% может быть установлена с 1 сентября 2018 года.