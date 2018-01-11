Экономика

11:45 11.01.2018

Кабмин увеличил оклады педагогов на 25% с января

Кабмин увеличил оклады педагогов на 25% с января

 Кабинет министров Украины увеличил должностные оклады педагогическим работникам на 25% с 1 января 2018 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании отметил, что данное решение принимается без обсуждения, но с доработкой с Министерством социальной политики.

Ранее на заседании премьер заявил, что повышение составит 25%, что будет составлять в среднем 1,5 тыс. грн.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", правительство увеличило должностные оклады и ставки заработной платы педработникам на 1 тарифный разряд с 1 января 2018 года.

Также Кабмин поручил Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов по итогам выполнения государственного бюджета Украины за первое полугодие рассмотреть вопрос повышения с 1 сентября 2018 года оплаты труда других категорий педагогических и научно-педагогических работников.

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