ФРС перечислит Минфину США $80,2 млрд прибыли по итогам 2017 года

Федеральная резервная система (ФРС) получила более $80 млрд чистой прибыли в 2017 году благодаря высокому процентному доходу по находящимся в портфеле центробанка ценным бумагам.

Чистая прибыль Федрезерва в минувшем году составила $80,7 млрд, что на $11,7 млрд ниже уровня 2016 года, свидетельствуют предварительные оценки, опубликованные на сайте ФРС.

Снижение прибыли по сравнению с уровнем предыдущего года связано, главным образом, с увеличением расходов американского ЦБ на выплату процентов по депозитам, размещаемым банками в ФРС. Эти расходы увеличились на $13,8 млрд по сравнению с уровнем 2016 года.

В то же время процентный доход по ценным бумагам, приобретаемым Федрезервом на открытом рынке, в 2017 году увеличился на $2,5 млрд, что частично компенсировало рост процентных расходов.

По итогам 2017 года ФРС перечислит Минфину США примерно $80,2 млрд, говорится в сообщении американского ЦБ.

Процентный доход по ценным бумагам, приобретаемым ФРС на открытом рынке (US Treasuries, бонды федеральных агентств, ипотечные облигации и другие бумаги), в минувшем году составил $113,6 млрд.

Кроме того, показатель чистой прибыли центробанка включает в себя доход в $1,9 млрд, который отражает оценку инвестиций ФРС в иностранной валюте по текущему курсу.

Процентные расходы Федрезерва (главным образом, затраты на выплату процентов по депозитам фининститутов в ЦБ) в 2017 году составили $25,9 млрд, расходы на уплату процентов по бумагам, проданным в рамках сделок РЕПО - $3,4 млрд.

Операционные расходы американского центробанка за год составили $4,1 млрд.

Затраты Федрезерва, связанные с выпуском и уничтожением денег, в 2017 году составили $724 млн, расходы совета управляющих ФРС - $740 млн, расходы Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), являющегося подразделением ФРС, - $573 млн.

Окончательный финансовый отчет ФРС будет опубликован в марте и может быть скорректирован по сравнению с предварительной версией, отмечается в сообщении Федрезерва.