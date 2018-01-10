Окружение Кононенко подняло в полтора раза цену на обогащение угля для государства

Госпредприятие "Селидовуголь" 28 декабря заключило два соглашения об услугах по обогащению угля на общую сумму 116,00 млн грн с ЧАО "Центральная обогатительная фабрика" Россия "и ЧАО" Центральная обогатительная фабрика "Украина".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Каждое из предприятий переделает по 400 тыс т угля Г(Г1) 0-100 і ДГ 0-200 зольностью 40-50% по 145 грн. за тонну. Угольный концентрат после обогащения должен иметь зольность не более 28%.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Это новый рекорд для углеобогащения в Украине. В ноябре ГП "Лисичанскуголь" заказало ЧАО "Центральная обогатительная фабрика "Мирноградская" (ранее - "Комсомольская") переработку по 99 грн/т, что почти в полтора раза дешевле нынешней договорной цены.

В декабре 2016 года "Селидовуголь" заказывало аналогичные услуги нынешним подрядчикам в полтора раза дешевле - по 95 грн/т.

Обе закупки провели по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции.

Четверть акций фабрик "Украина" и "Россия" принадлежит ООО "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и экс-депутату Донецкого облсовета Виталию Кропачеву.

По данным СМИ, Виталий Кропачев является креатурой первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

Остальными акциями этих двух фабрик до сих пор формально владеет ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича, которое принадлежит виргинскому офшору "Сароне Холдингс Лимитед" (конечный бенефициар Зое Грегориу с Кипра). Оно также значится владельцем 100% акций ЗАО "Центральная обогатительная фабрика" Мирноградськая", однако СМИ пишут, что она также перешла во владение структур Кропачева.