Экономика

12:17 10.01.2018

Окружение Кононенко подняло в полтора раза цену на обогащение угля для государства

Окружение Кононенко подняло в полтора раза цену на обогащение угля для государства

Госпредприятие "Селидовуголь" 28 декабря заключило два соглашения об услугах по обогащению угля на общую сумму 116,00 млн грн с ЧАО "Центральная обогатительная фабрика" Россия "и ЧАО" Центральная обогатительная фабрика "Украина".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Каждое из предприятий переделает по 400 тыс т угля Г(Г1) 0-100 і ДГ 0-200 зольностью 40-50% по 145 грн. за тонну. Угольный концентрат после обогащения должен иметь зольность не более 28%.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Это новый рекорд для углеобогащения в Украине. В ноябре ГП "Лисичанскуголь" заказало ЧАО "Центральная обогатительная фабрика "Мирноградская" (ранее - "Комсомольская") переработку по 99 грн/т, что почти в полтора раза дешевле нынешней договорной цены.

В декабре 2016 года "Селидовуголь" заказывало аналогичные услуги нынешним подрядчикам в полтора раза дешевле - по 95 грн/т.

Обе закупки провели по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции.

Четверть акций фабрик "Украина" и "Россия" принадлежит ООО "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и экс-депутату Донецкого облсовета Виталию Кропачеву.

По данным СМИ, Виталий Кропачев является креатурой первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

Остальными акциями этих двух фабрик до сих пор формально владеет ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича, которое принадлежит виргинскому офшору "Сароне Холдингс Лимитед" (конечный бенефициар Зое Грегориу с Кипра). Оно также значится владельцем 100% акций ЗАО "Центральная обогатительная фабрика" Мирноградськая", однако СМИ пишут, что она также перешла во владение структур Кропачева.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина в 2017г снизила добычу угля на 14,6%

Украина в 2017г снизила добычу угля на 14,6%

Запасы угля на складах ТЭС Украины за первую неделю января снизились на 3,5%

ТЭС и ТЭЦ Украины за 11 мес.-2017 уменьшили потребление угля на 20,3%

Шахта "Нововолынская №9" приостановила работу из-за нехватки оборудования

Запасы угля на складах ТЭС Украины растут восьмую неделю подряд

Порт "Южный" принял еще два балкера с 134 тыс. тонн угля

Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 11 мес. составила 4,1 млн тонн

Премьер дал Минэнергоугля три месяца на подготовку пошагового плана реформирования угольной отрасли

Черноморский порт принял судно с 58,4 тыс. тонн коксующегося угля из США

ПОСЛЕДНЕЕ

Выручка туристической отрасли Китая в 2017 г. превысила $830 млрд

Нефть торгуется у максимума за 3 года на сигналах падения запасов в США

"Сумыхимпром" оценен для приватизации почти в 250 млн грн

"ДТЭК Нефтегаз" в 2017г увеличил добычу газа на 1,2%

РФ предпринимает оперативные меры на случай начала поставок США Украине ПТРК Javelin

Азиатские индексы слабо изменились в среду

Набсовет "Тернопольвтормета" вновь сменил главу правления

Введение НБУ долгосрочного рефинансирования будет способствовать наращиванию банками кредитования - эксперт

Решения НКРЭКУ о формировании RAB-тарифов "Укрэнерго" и на транспортировку тепла вступят в силу с 11 января

Сумское НПО поставит партию емкостей для украинского ООО "Азимут"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА